Силы ПВО сбили 20 беспилотников над Севастополем за ночь

Развожаев: женщина погибла и два человека пострадали от атак ВСУ на Севастополь

В результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь погибла 60-летняя женщина, еще два человека пострадали. Об этом сообщил в мессенджере «Макс» губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, силы противовоздушной обороны, Черноморского флота и местные мобильные огневые группы уничтожили в ночь на 1 августа над Севастополем 20 вражеских беспилотников.

Развожаев принес соболезнования родным и близким погибшей. Он уточнил, что пострадавшим 79-летнему мужчине и 55-летней женщине оказали медицинскую помощь. Женщина от госпитализации отказалась, мужчина — в больнице.

Чиновник заявил, что сбитые беспилотники были начинены поражающими элементами и взрывчаткой. В результате атаки уничтожены два частных дома и один автомобиль. Еще 15 машин и три частных дома получили повреждения.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны в ночь на 1 августа сбили 274 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины над 17 регионами России, в том числе над Крымом, и акваториями Черного и Азовского морей.

Также в оборонном ведомстве сообщили, что за июль в общей сложности над Россией было уничтожено свыше 21 тысячи дронов ВСУ.

Ранее сообщалось, что силы ПВО уничтожили более 20 БПЛА над Ростовской областью за ночь.