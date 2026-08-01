Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Силы ПВО сбили 20 беспилотников над Севастополем за ночь

Развожаев: женщина погибла и два человека пострадали от атак ВСУ на Севастополь
Алексей Мальгавко/РИА Новости

В результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь погибла 60-летняя женщина, еще два человека пострадали. Об этом сообщил в мессенджере «Макс» губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, силы противовоздушной обороны, Черноморского флота и местные мобильные огневые группы уничтожили в ночь на 1 августа над Севастополем 20 вражеских беспилотников.

Развожаев принес соболезнования родным и близким погибшей. Он уточнил, что пострадавшим 79-летнему мужчине и 55-летней женщине оказали медицинскую помощь. Женщина от госпитализации отказалась, мужчина — в больнице.

Чиновник заявил, что сбитые беспилотники были начинены поражающими элементами и взрывчаткой. В результате атаки уничтожены два частных дома и один автомобиль. Еще 15 машин и три частных дома получили повреждения.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны в ночь на 1 августа сбили 274 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины над 17 регионами России, в том числе над Крымом, и акваториями Черного и Азовского морей.

Также в оборонном ведомстве сообщили, что за июль в общей сложности над Россией было уничтожено свыше 21 тысячи дронов ВСУ.

Ранее сообщалось, что силы ПВО уничтожили более 20 БПЛА над Ростовской областью за ночь.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Стоп-кран для ИИ, воры Telegram-аккаунтов и уничтожение книг во имя прогресса. Главное из мира будущего за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!