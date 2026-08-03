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Армия

Российские беспилотники поразили сухогрузы в Черном море и Николаеве

Минобороны: силы РФ поразили четыре сухогруза в Черном море и порту Николаев
Reuters

В течение ночи Вооруженные силы (ВС) России продолжили наносить удары по транспортной инфраструктуре Украины, задействованной в интересах армии республики. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Так, российские беспилотные летательные аппараты поразили три сухогруза в Черном море и один сухогруз в порту Николаев. Суда, по заявлению ведомства, перевозили грузы военного назначения для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Накануне сообщалось, что Вооруженные силы России в ночь на 2 августа нанесли удары по портовой инфраструктуре Украины. Были поражены резервуары с топливом в Одессе, морской буксир в Николаеве и сухогруз с военным грузом в Черном море. В Минобороны РФ неоднократно подчеркивали, что удары наносятся по военным, энергетическим и связанным с ними инфраструктурным объектам Украины.

На фоне продолжающихся ударов Вооруженных сил РФ в Киеве признали, что это уже значительно осложнило экспорт, а экономисты оценили ежедневные потери от простоя ключевых черноморских портов примерно в $70 млн. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ВС РФ нанесли удары по Одесскому нефтеперерабатывающему заводу.

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