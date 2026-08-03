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Армия

ВСУ заявили о нехватке мест в моргах Украины

ТАСС: командование ВСУ пожаловалось на нехватку мест в украинских моргах
Пресс-служба Владимира Мединского/РИА Новости

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуется на нехватку свободных мест в холодильниках моргов страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Отмечается, что за последние дни наибольшее число погибших военнослужащих ВСУ зафиксировано в Запорожской области. Сейчас телам не могут найти места, в холодильниках его не осталось.

Собеседник агентства добавил, что несколько тел на хранение согласились взять сотрудники одного из моргов Днепропетровска (Днепр — украинское название).

31 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала конфликта ВСУ потеряли около 50 тыс. военнослужащих погибшими и еще примерно 400 тыс. ранеными. Агентство РИА Новости со ссылкой на данные сводок Минобороны РФ посчитало, что ВСУ могли потерять более 200 тыс. военных только за первое полугодие 2026-го. Кроме того, в феврале президент Украины говорил о 55 тыс. погибших с начала боевых действий, что больше его новых данных. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине установили лимит выдачи тел военнослужащих ВСУ.

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