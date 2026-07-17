Суточные лимиты на выдачу тел военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) установили в моргах Чернигова и Черниговской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам собеседника агентства, в моргах Чернигова и области находятся сотни тел украинских военных. В сутки родным отдают останки не более пяти бойцов.

Источник добавил, что это связано с риском роста упаднических настроений среди местного населения.

Накануне сообщалось, что Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих по формуле 501 на 31. Обмен прошел в белорусском приграничье, в пункте пропуска «Новая Гута» Гомельской области. В министерстве иностранных дел РФ заявляли, что Москва за год передала украинской стороне более 20 тысяч тел военнослужащих, получив взамен 627 останков российских бойцов. В России называют такие пропорции «кричащими» и уверены, что они отражают соотношение потерь между ВС РФ и ВСУ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Лантратова планирует вернуть российских военных из «теневого плена».