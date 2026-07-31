«Не хочу быть слишком откровенным». Зеленский назвал потери ВСУ с начала конфликта

Зеленский заявил, что ВСУ потеряли 50 тыс. погибшими с начала конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала конфликта ВСУ потеряли около 50 тыс. военнослужащих погибшими и еще примерно 400 тыс. ранеными. Агентство РИА Новости со ссылкой на данные сводок Минобороны РФ посчитало, что ВСУ могли потерять более 200 тыс. военных только за первое полугодие 2026-го. Кроме того, в феврале президент Украины говорил о 55 тыс. погибших с начала боевых действий, что больше его новых данных.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что безвозвратные потери Вооруженных сил Украины в конфликте с Россией составляют около 50 тыс. человек, еще примерно 400 тыс. военнослужащих получили ранения. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Извините, честно говоря, я не хочу быть слишком откровенным в этом вопросе, потому что россияне поймут, что происходит с нашей армией. У нас около 50 тысяч погибших военных, а также около 400 тысяч раненых», — сказал Зеленский.

Он также сообщил о большом числе пропавших без вести, подчеркнув, что определить точное количество погибших, раненых и пропавших сейчас затруднительно.

О чем говорят данные Минобороны РФ?

Агентство РИА Новости 1 июля сообщило, что общие потери ВСУ только за шесть месяцев 2026 года превысили 223 тыс. военнослужащих, о чем свидетельствуют подсчеты, основанные на сводках Минобороны России.

По данным агентства, с 1 января по 30 июня украинская армия потеряла 223 290 человек. Наибольшие потери пришлись на июнь — 41 397 военнослужащих. В марте этот показатель составил 39 060 человек, в январе — 38 737, в мае — 34 962, в апреле — 34 579, а в феврале — 34 555.

Самые значительные потери ВСУ, как утверждается, были зафиксированы в зоне ответственности российской группировки войск «Центр» — 60 345 человек. На участке группировки «Восток» украинские войска потеряли 57 270 военнослужащих, «Север» — 35 520, «Запад» — 33 450, «Юг» — 27 920. Еще 8 785 потерь пришлось на зону действий группировки «Днепр».

В феврале первый замначальника Генштаба Вооруженных сил генерал-полковник Сергей Рудской в интервью газете «Красная звезда» заявил, что с начала военной операции в 2022 году ВСУ потеряли более 1,5 млн человек.

В свою очередь в 2025 году советник президента России Антон Кобяков называл цифру в 1,8 млн погибших военнослужащих ВСУ.

При этом Владимир Зеленский в 2025 году сообщал, что украинская армия потеряла 46 тыс. человек погибшими, еще около 380 тыс. военнослужащих получили ранения. А в феврале 2026 года украинский президент говорил о 55 тыс. погибших военных.

Обмены телами

Россия и Украина несколько раз обменивались телами погибших военнослужащих. В ходе этих обменов количество тел военных ВСУ всегда значительно превышает количество останков военных ВС РФ, переданных Киевом.

Так в ходе предыдущего обмена, который состоялся 16 июля, Москве было передано 31 тело, Киеву — 501. До этого 18 июня Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших военнослужащих. Украинской стороне передали 522 тела, российской — 33. В рамках обмена 15 мая украинской стороне были переданы 528 тел, российской — 41.

Официальные лица в России обращали внимание, что такое соотношение при передаче тел погибших военных говорит о реальном количестве потерь в рядах ВСУ.

«Пропорции вы видите, конечно, она говорящая, кричащая пропорция, но все равно это большой результат», — говорил в 2025 году пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В апреле 2026 года, когда Украине передали 1000 тел погибших военных, взамен получив 41, помощник президента РФ Владимир Мединский также заявил, что это является подтверждением того, что ВСУ несут более значительные потери, чем заявляют в Киеве.

С аналогичной оценкой выступал и первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Украина говорит о наших огромных потерях. А куда тогда тела погибших дели? То есть это говорит о том, что они врут», — заявил он изданию «Лента.ру».

Джабаров добавил, что такая разница при обмене погибшими военными сохраняется уже не первый год.

«Это говорит о том, что Украина несет огромные потери, но [президенту Владимиру] Зеленскому все равно. Ему главное, чтобы война продолжалась, чтобы он продолжал обогащаться», — полагает Джабаров.