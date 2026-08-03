ВСУ усиливают фронт в Черниговской области новыми расчетами артиллерии

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило под Чернигов усиленные расчеты 40-й артиллерийской бригады. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, ВСУ продолжают наращивать военное присутствие в Черниговской области.

«Анализ публикаций украинских волонтеров показал, что на данный участок фронта также переброшены расчеты 40-й артиллерийской бригады, которые усилили подразделения 50-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ», — добавил он.

3 августа Telegram-канал «Северный Ветер» сообщил, что Воздушно-космические силы России нанесли удар по сети подземных укрытий и укреплений ВСУ в населенном пункте Хотень Сумской области.

Отмечается, что украинские подразделения оборудовали оборонительную позицию на открытой местности за рекой Олешня. Она состояла из огневых точек, подземных ходов и блиндажей. Украинская армия надеялась таким образом задержать штурмовые подразделения группировки российских войск «Север».

Военные ВС РФ выявили укрепления, после чего авиация нанесла по ним удар.

Ранее в России заявили об изменении тактики нанесения ударов по Украине.