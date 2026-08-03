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Армия

Российская авиация уничтожила «подземный город» ВСУ в Сумской области

СВ: силы РФ уничтожили подземный город ВСУ в поселке Хотень Сумской области

Воздушно-космические силы России нанесли удар по сети подземных укрытий и укреплений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Хотень Сумской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный Ветер».

Отмечается, что украинские подразделения оборудовали оборонительную позицию на открытой местности за рекой Олешня. Она состояла из огневых точек, подземных ходов и блиндажей. Украинская армия надеялась таким образом задержать штурмовые подразделения группировки российских войск «Север». Военные ВС РФ выявили укрепления, после чего авиация нанесла по ним удар.

Российское командование направило к месту операции разведывательный дрон для объективного контроля. Опубликованные канадом кадры демонстрируют последствия ударов на территории позиции.

До этого сообщалось, что ВС РФ ликвидировали командира 1-го батальона 119-й отдельной бригады терроториальной оборы и ряд офицеров Вооруженных сил Украины в Сумской области.

Ранее в России заявили об изменении тактики нанесения ударов по Украине.

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