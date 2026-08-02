При атаке БПЛА в Саратове пострадали жители многоквартирного дома

Бусаргин: в Саратове несколько жителей дома пострадали при атаке БПЛА

В Саратове несколько жителей многоквартирного дома пострадали при атаке беспилотниками, им сейчас оказывается помощь. Об этом в «Максе» заявил глава региона Роман Бусаргин.

«В результате атаки БПЛА пострадали несколько жителей многоквартирного дома. Медики оказывают им всю необходимую помощь», — написал он.

Бусаргин отметил, что восстановительные работы должны начаться в кратчайшие сроки. По его словам, в ближайшее время специалисты начнут обследование конструкций дома. Гражданам во время этого предоставят временные пункты размещения.

Развернуты два оперштаба, также организован сбор заявлений на оказание материальной помощи.

2 августа в результате атаки беспилотных летательных аппаратов в Саратове и Энгельсе получили повреждения объекты гражданской инфраструктуры, есть пострадавшие. На месте происшествия осуществляют оперативные службы.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о тысячах украинских беспилотников, сбитых за неделю.