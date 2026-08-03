В Одессе задержали стрелка, ранившего несколько человек

В Одессе задержали мужчину, который стрелял в сотрудников ТЦК и ранил четверых

В Одессе задержали мужчину, который стрелял в сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине) из пистолета. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

По информации местной полиции, в результате стрельбы ранены четыре человека. Нападавшему мужчине 32 года.

Об инцидента стало известно 2 августа. По информации журналистов, мужчина выбежал на улицу и напал на сотрудников ТЦК. 25-летнего сотрудника центра госпитализировали с ранением спины в области легких, его коллеги самостоятельно обратились за медицинской помощью.

По данным издания «Страна», полицейские пытались штурмовать квартиру нападавшего, но ему удалось скрыться.

30 июля сообщалось, что Госбюро расследований Украины совместно с генштабом ВСУ провело обыски более чем в 100 территориальных центрах комплектования и социальной поддержки в большинстве регионов страны. Обыски проходят на фоне роста жалоб украинцев на действия ТЦК, а в Раде ранее заявляли, что ситуация вокруг военкоматов достигла «точки кипения». Что известно о ситуации — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что начальник одного из ТЦК в Одессе брал взятки талонами на дизель.