Начальник одного из ТЦК в Одессе брал взятки талонами на дизель

Страна.ua: военком одного из ТЦК в Одессе задержан за получение взятки

Начальника 4-го отдела Одесского районного территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкоматов) задержали 28 июля в Доброславе при получении взятки. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По информации журналистов, военком требовал талоны на 500 литров дизельного топлива стоимостью 44 950 грн (более 78 тысяч рублей) за снятие военнообязанного с розыска, чтобы тот смог трудоустроиться и получить бронь у работодателя.

Одесский областной ТЦК уже подтвердил факт задержания своего сотрудника, отмечает «Страна.ua».

В начале июля депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что сотрудники ТЦК на Западной Украине с помощью мошеннической схемы вымогают деньги у мужчин, имеющих бронь от мобилизации.

По его словам, сотрудники ТЦК в Закарпатской области везут имеющих отсрочку граждан, в том числе студентов, в пограничную полосу. Там их фотографируют так, словно остановили при попытке незаконного пересечения границы. После этого с них снимают бронь и мобилизуют либо требуют дать взятку.

Ранее на Украине задержали глав вузов за оформление фиктивных отсрочек от мобилизации.