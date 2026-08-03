Итальянские морпехи высадились на танкер под флагом Камеруна

ВМС Италии для проверки перехватили нефтяной танкер, идущий под флагом Камеруна

Военно-морские силы Италии для проверки высадились на нефтяной танкер, шедший под флагом Камеруна. Об этом сообщает итальянское министерство обороны.

По информации оборонного ведомства, судно попало под проверку из-за санкций Европейского союза. Военным было необходимо подтвердить происхождение корабля.

Операция по перехвату произошла вблизи итальянского острова Пантеллерия. Морпехи высадились на корабль с помощью вертолета.

14 июня военные Великобритании задержали нефтяной танкер в Ла-Манше. В стране его относят к так называемому российскому теневому флоту. Премьер-министр Кир Стармер назвал операцию «очередным ударом» по России. В Москве действия британских властей расценили как попытку отвлечь внимание от внутренних проблем и новый шаг к дальнейшей эскалации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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