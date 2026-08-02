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Армия

В США заявили о перехвате торговых судов после возобновления блокады Ирана

CENTCOM: США перехватили 35 торговых судов после возобновления блокады Ирана
Reuters

С момента возобновления морской блокады Ирана американскими военными было перехвачено 30 коммерческих судов, следовавших в иранские порты или выходивших из них.

«По состоянию на 2 августа силы CENTCOM перенаправили 35 коммерческих судов, вывели из строя два и провели досмотр еще двух судов», — сказано в сообщении.

Военно-морские силы США 14 июля возобновили морскую блокаду судов, следующих в иранские порты и прибрежные воды или из них. Предыдущий режим блокады действовал с 13 апреля по 18 июня. За эти два месяца, по данным Центрального командования, силы США перенаправили 142 судна, соблюдавших ограничения, вывели из строя девять судов, нарушивших блокаду, и пропустили более 50 коммерческих судов с гуманитарными грузами.

30 июля газета The Wall Street Journal писала, что глава CENTCOM адмирал Брэд Купер подготовил для президента США Дональда Трампа план проведения интенсивной воздушной кампании против Ирана продолжительностью от 10 до 14 дней. По словам источников издания, Трамп рассматривает варианты ответа на недавний ракетный удар, который американская сторона приписывает Ирану.

Ранее Трамп рассказал о ситуации в Ормузском проливе.

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