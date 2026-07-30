СМИ: Трамп рассматривает варианты новых авиаударов по Ирану

Глава Центрального командования США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер подготовил для президента США Дональда Трампа план проведения интенсивной воздушной кампании против Ирана продолжительностью от 10 до 14 дней. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их словам, Трамп рассматривает варианты ответа на недавний ракетный удар, который американская сторона приписывает Ирану.

Двухнедельные интенсивные авиаудары нацелены на уничтожение ракетного потенциала Исламской Республики, несмотря на дефицит средств противовоздушной обороны у США, или более ограниченный удар с расчетом на дипломатию.

По данным издания, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху во время последней встречи с Трампом и шефом Пентагона Питом Хегсетом обсуждал возможные варианты совместных действий в случае возобновления военной кампании США против Ирана.

До этого Трамп заявлял, что стратегия США по выходу из конфликта с Ираном предусматривает либо эскалацию военных действий, либо заключение сделки. Он отмечал, что военный вариант предполагает продолжение ударов с нарастающей жесткостью, но есть и более разумный путь — договоренности.

Ранее Трамп рассказал о ситуации в Ормузском проливе.