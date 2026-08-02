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Армия

В Одессе расстреляли сотрудников ТЦК

В Одессе мужчина ранил из пистолета четверых сотрудников ТЦК
Oleh Dubyna/Shutterstock/FOTODOM

Четверо сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) получили ранения в результате стрельбы в Одессе. Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса INFO».

Инцидент произошел в микрорайоне Черемушки на улице Космонавтов. Несколько сотрудников Овидиопольского ТЦК схватили во дворе мужчину и пытались силой затащить его в автомобиль. В это время из подъезда жилого дома выбежал человек и в упор открыл огонь из пистолета по военным. Сотрудники ТЦК вынуждены были спасаться бегством. Один из них получил ранение в спину в области легких и был госпитализирован. Еще трое раненых сотрудников ТЦК самостоятельно обратились за медицинской помощью. Их состояние оценивается как средней тяжести.

Спустя некоторое время полиция задержала стрелявшего в его же квартире.

30 июля водитель грузовика на западе Украины протаранил автомобиль сотрудников территориального центра комплектования.

21 июля артист Одесского академического областного драматического театра Вадим Анохин обвинил ТЦК в избиении и похищении.

Ранее восемь категорий украинцев потеряли право на отсрочку от мобилизации.

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