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Армия

Российские силы уничтожили АЗС в Краматорске, использовавшуюся противником

МО: ВС РФ уничтожили АЗС в Краматорске, которую использовали ВСУ
Stringer/REUTERS

Российские военные с помощью дронов-камикадзе уничтожили автозаправочную станцию (АЗС) в Краматорске, которую использовали украинские силы. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает РИА Новости.

«В Краматорске дронами-камикадзе была уничтожена автозаправочная станция, использовавшаяся в интересах украинских подразделений», — сказали в ведомстве.

В конце июля сообщалось, что российская армия уничтожила все основные АЗС, расположенные вдоль дорог от Харькова до Полтавы, Днепра и Павлограда и использовавшиеся Вооруженными силами Украины. Собеседник агентства уточнил, что в результате ударов уничтожены все основные АЗС вдоль автомобильных дорог Полтава — Харьков, Харьков — Днепр, Харьков — Павлоград, Днепр — Павлоград. Эти АЗС использовали для своих нужд украинские войска.

27 июля о потере всех АЗС на автотрассе Харьков — Полтава заявил депутат Харьковского областного совета Александр Скорика.

Ранее сообщалось, что на Украине возник дефицит бензина.

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