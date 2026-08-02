Глава Удмуртии рассказала о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на регион

Абрамова: две девушки пострадали при атаке БПЛА в Удмуртии

Две девушки пострадали при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Удмуртию. Об этом сообщила временно исполняющая обязанности главы республики Ольга Абрамова в своем Telegram-канале со ссылкой на министра здравоохранения региона Сергея Багина.

Пострадавших силами санавиации эвакуировали в первую Республиканскую клиническую больницу. Отмечается, что одна из девушек является несовершеннолетней.

Состояние у обеих тяжелое, сейчас врачи борются за их жизнь в операционных, добавила Абрамова.

2 августа беспилотники ВСУ в очередной раз атаковали территорию Удмуртии. На севере региона из-за удара БПЛА по автомобилю не выжили три человека, еще двое, включая ребенка, пострадали. Врио главы республики назвала действия украинской армии «чудовищными в своей бессмысленности». По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, Киев задействовал в атаке на Удмуртию модернизированные дроны. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Уфе началось возгорание в промзоне после удара дронов ВСУ.