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Армия

В четырех регионах Сибири и Урала объявлена опасность атаки БПЛА

В Ямало-Ненецком автономном округе введен режим опасности атаки дронов
Olga Sokolova/Global Look Press

На Ямале и в соседних регионах объявлен режим беспилотной опасности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правительство Ямало-Ненецкого автономного округа.

Власти призвали местных жителей не волноваться, оставаться в помещениях и держаться подальше от окон. Агентство добавляет, что такой же режим действует еще в трех регионах Уральского федерального округа — Ханты-Мансийском автономном округе, а также в Тюменской и Курганской областях.

Географически ЯНАО, ХМАО и Тюменская область находятся в Сибири. Курганская область располагается на стыке Сибири и Урала.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. Для информирования населения используются звуковые сирены, речевые сообщения, push-уведомления в каналах и оповещения через официальные информационные каналы.

В случае атаки дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с беспилотником. В моменты непосредственного пролета беспилотника не следует использовать мобильную связь.

Ранее под Омском произошел пожар из-за сбитого беспилотника.

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