Под Чернигов перебросили бригаду ВСУ с одной особенностью

Украинским солдатам, переброшенным в Черниговскую область, запретили носить военную форму в прифронтовых районах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По информации агентства, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) направило в регион бойцов 50-й артиллерийской бригады.

«Отличительной особенностью этого подразделения является реально действующий запрет на ношение военной формы военнослужащими в прифронтовых районах», — рассказал источник.

Как он отметил, таким образом военные ВСУ маскируются под гражданских лиц.

1 августа в российских силовых структурах сообщили, что командование украинских войск перебрасывает боевые группы двух бригад ВСУ в Черниговскую область, чтобы накопить резервы. Речь идет о солдатах некогда элитной 1-й отдельной бригады территориальной обороны, которая выполняла задачи на Великобурлукском направлении, и 118-й отдельной механизированной бригады. Последняя изначально была направлена в Запорожскую область, затем под Сумы и уже после в лесные массивы Черниговской области.

Ранее военный эксперт допустил, что РФ может создать зону безопасности на Черниговском направлении.