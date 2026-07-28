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Политика

В России допустили создание зоны безопасности под Черниговом

Военэксперт Дандыкин: Россия начнет создавать зону безопасности под Черниговом
Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россия после освобождения Донбасса начнет создавать зону безопасности на Черниговском направлении. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя планы ВСУ возвести оборонительные укрепление у этого города.

«Если они начнут что-то создавать, значит, надо превентивные удары наносить, включая авиационные. Пойдем ли мы туда? Это уже решение верховного главнокомандующего, начальника генштаба. На мой взгляд, конечно, зону безопасности надо создавать и на том направлении... Места там достаточно непростые, порой там болотистые места, лес. Я так понимаю, что участки они заминировали, мин у них очень много разных, им подкидывают», — отметил аналитик.

По мнению Дандыкина, подготовка ВСУ к созданию из Чернигова оборонительного рубежа говорит о необходимости для ВС РФ наносить удары по еще не окопавшимся там украинским военными, чтобы противник не смог создать серьезных укреплений на этом направлении.

«Так или иначе нам придется создавать там зону безопасности», — считает он.

В российских силовых структурах сообщили, что ВСУ возводят фортификации в Черниговской области, Чернигов готовят к обороне.

Ранее под Черниговом пропали украинские солдаты, страдающие временной амнезией.

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