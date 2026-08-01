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Армия

ВСУ накапливают резервы в одной из областей

ТАСС: ВСУ накапливают резервы в Черниговской области
Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают боевые группы двух бригад в Черниговскую область, чтобы накопить резервы. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Источник отметил, что анализ публикаций украинских волонтеров продемонстрировал, что с Великобурлукского направления переброшены боевые группы некогда элитной 1-й отдельной бригады территориальной обороны.

«Кроме того, националисты 118-й отдельной мехбригады Вооруженных сил Украины, переброшенные ранее из Запорожья в Сумы, были передислоцированы также в лесные массивы Черниговской области», — добавил собеседник агентства.

29 июля в силовых структурах заявили, что командование украинских войск на фоне значительных потерь в Харьковской области перебрасывает на этот участок фронта подразделения двух механизированных бригад из Запорожской области.

До этого стало известно, что основные силы ВСУ были выбиты из Красного Лимана в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее российские военные сорвали контратаку ВСУ под Сумами.

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