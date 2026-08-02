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Армия

Минобороны сообщило об уничтожении более 1100 дронов ВСУ за сутки

Минобороны: ВС РФ за сутки сбили 1158 дронов ВСУ и шесть авиабомб
Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки уничтожили более 1100 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

«Сбиты шесть управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 1158 беспилотных летательных аппаратов», — говорится в заявлении.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 2 августа над территорией страны перехватили 635 украинских дронов самолетного типа. Часть воздушных целей нейтрализовали над акваториями Азовского и Черного морей, а также в столичном регионе, Крыму и Краснодарском крае. Остальные беспилотники были ликвидированы в 13 областях — Калужской, Липецкой, Брянской, Саратовской, Тамбовской, Курской, Воронежской, Ростовской, Белгородской, Орловской, Тульской, Волгоградской и Рязанской.

26 июля в российском военном ведомстве рассказали об ударах Вооруженных сил РФ по украинским цехам по производству дронов большой дальности. Кроме того, атакам подверглись места хранения беспилотников и объекты инфраструктуры, используемые в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее на фронте ликвидировали командира бригады беспилотных систем ВСУ «Ястребы».

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