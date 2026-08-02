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Армия

Четырем регионам на Урале грозит опасность из-за БПЛА

В четырех регионах на Урале объявили режим «беспилотная опасность»
Alexey Belkin/Global Look Press

Жителей четырех регионов Уральского федерального округа (УрФО) предупредили о возможной угрозе в связи атаками БПЛА. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщения региональных систем предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

По данным агентства, режим «беспилотная опасность» введен в Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской областях.

В то же время Росавиация ввела временные ограничения на прием и вылет самолет в аэропортах «Кольцово» в Екатеринбурге и «Баландино» в Челябинске.

По данным министерства обороны России, в ночь на 2 августа в России отразили атаку более 630 беспилотников ВСУ. Часть дронов ликвидировали над акваториями Черного и Азовского. Кроме того, украинские военные пытались атаковать Крым, Московский регион, Краснодарский край и еще 13 областей России, в числе которых Курская, Волгоградская и Калужская.

Ранее депутат рассказал о тактике дроновых атак ВСУ на территорию России.

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