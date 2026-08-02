Пенсионеры попали под удар ВСУ в ЛНР

Двое мирных жителей получили ранения во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в Telegram-канале.

По его словам, украинские военные ударили вблизи многоквартирного дома в городе Рубежном. В результате ранения получила 67-летняя женщина. Кроме того, в Сватовском муниципальном округе при атаке легкового автомобиля был серьезно ранен 64-летний мужчина. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, уточнил Пасечник.

Глава ЛНР добавил, что под огнем ВСУ также оказались грузовики на автодороге Луганск – Алчевск и в Белокуракинском муниципальном округе. Противником атакованы гражданская и коммунальная инфраструктура, автостоянки в нескольких населенных пунктах. Последствия вражеских ударов фиксируют следователи.

До этого при атаках ВСУ в ЛНР пострадали еще шесть человек, одного из них не удалось спасти. Один из дронов ударил по автомобилю марки «Газель». В результате оказался ранен 62-летний мужчина, его 35-летний сын получил несовместимые с жизнью травмы. Другой БПЛА атаковал машину городской коммунальной службы в Лисичанске. Ранения получили три работника предприятия: 60-летний мужчина, 50-летняя и 52-летняя женщины. Украинский беспилотник также ударил по легковой машине в Старобельском муниципальном округе. Ранен 43-летний водитель авто.

Ранее ВСУ атаковали энергетический комплекс ЛНР.