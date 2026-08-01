Депутат Чепа: Украина может быть отрезанной доступа к Черному морю

Россия может отрезать Украину от доступа к Черному морю. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с РИА Новости.

Парламентарий также предположил, что Украине будет трудно пережить грядущую зиму вследствие чего в стране может произойти массовый отток городского населения в сельскую местность или за границу.

«Российские войска продолжают наступление на Донбасс и расширяют контроль над территориями в ряде областей», — добавил депутат.

При этом на Западе, как считает Чепа, начинают осознавать провал своей политики в отношении России. Более того, «сорок дней воздушной войны» Киева не привели к желаемым результатам, заключил парламентарий.

До этого украинское издание «Страна.ua» сообщало, что из-за российских ударов по украинским портам в республике остановилось судоходство, в черноморские гавани страны 22 июля не зашло ни одно судно.

Также Bloomberg пишет, что цены на пшеницу и кукурузу достигли двухлетнего максимума в связи с усилением ударов в Черном море. Агентство отмечает, что российские и украинские атаки усилили опасения по экспорту из Черного моря — ключевого морского маршрута для двух крупнейших мировых экспортеров пшеницы. На долю Украины и РФ в совокупности приходится свыше четверти мирового экспорта пшеницы и около 12% мировой торговли кукурузой.

Ранее российские военные нанесли удар по Одессе.