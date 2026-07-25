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Общество

Wildberries перестроит логистику после ударов ВСУ по складам

Ким: Wildberries оперативно перестроит логистическую сеть после атаки дронов ВСУ
Алексей Даничев/РИА Новости

Маркетплейс Wildberries оперативно перестроит свою логистику для минимизации задержек и сохранения качества работы. Об этом заявила глава компании Татьяна Ким в своем Telegram-канале.

По ее словам, для трансформации логистики задействованы тысячи сортировочных центров по всей стране. Также Ким добавила, что предприниматели, пострадавшие от атак дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), автоматически получат трехмесячные кредитные каникулы.

В ночь на 24 июля пресс-служба RWB (объединенной компании Wildberries и Russ) сообщила, что сортировочный центр маркетплейса в Симферополе был эвакуирован в целях обеспечения безопасности. Позднее была приостановлена работа логистических комплексов в Уткиной Заводи и Шушарах. В RWB заверили, что дополнительно оповестят о возобновлении работы центров.

Также ночью и утром 18 июля беспилотники атаковали логистические центры Wildberries в Котовске, Тамбовской области, и подмосковной Электростали.

Ранее Wildberries запустила новые механизмы поддержки партнеров после атак БПЛА.

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