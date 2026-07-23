Из Константиновки в настоящее время идет эвакуация гражданского населения, людям предоставляется всевозможная поддержка. Об этом сообщил заместитель командира подразделения беспилотных систем 1194-го мотострелкового полка 4-й отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки с позывным Устье, пишет РИА Новости.

«В данный момент у нас уже идет этап вывода гражданского мирного населения из Константиновки. Занимаемся этим довольно плотно. Ведем всегда по «птичкам», помогаем им, обеспечиваем также провизией по ходу их действий, пока они выходят. Оказываем им любую помощь и содействие для того, чтобы они благополучно добрались», — отметил Устье.

Также сообщается, что украинские силы неоднократно препятствовали эвакуации гражданского населения, не желая их отпускать.

3 июля президенту России Владимиру Путину доложили об освобождении Константиновки. Взятие под контроль этого стратегически важного города затрудняет снабжение противника и открывает путь для российских войск к Краматорску и Славянску. Бои за Константиновку продолжаются с осени 2025 года.

Ранее сообщалось, что российские бойцы ведут активную зачистку Константиновки от украинских военных.