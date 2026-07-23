Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Армия

Офицер рассказал, как бойцы эвакуируют гражданских из Константиновки

Офицер Устье: российские военные выводят мирное население из Константиновки
Министерство обороны РФ/РИА Новости

Из Константиновки в настоящее время идет эвакуация гражданского населения, людям предоставляется всевозможная поддержка. Об этом сообщил заместитель командира подразделения беспилотных систем 1194-го мотострелкового полка 4-й отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки с позывным Устье, пишет РИА Новости.

«В данный момент у нас уже идет этап вывода гражданского мирного населения из Константиновки. Занимаемся этим довольно плотно. Ведем всегда по «птичкам», помогаем им, обеспечиваем также провизией по ходу их действий, пока они выходят. Оказываем им любую помощь и содействие для того, чтобы они благополучно добрались», — отметил Устье.

Также сообщается, что украинские силы неоднократно препятствовали эвакуации гражданского населения, не желая их отпускать.

3 июля президенту России Владимиру Путину доложили об освобождении Константиновки. Взятие под контроль этого стратегически важного города затрудняет снабжение противника и открывает путь для российских войск к Краматорску и Славянску. Бои за Константиновку продолжаются с осени 2025 года.

Ранее сообщалось, что российские бойцы ведут активную зачистку Константиновки от украинских военных.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Нужно ли учить ребенка читать в три года? Отвечает педагог-психолог
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!