Силовики рассказали о врачах западных клиник в медбатальоне ВСУ под Харьковом

Ряд полевых госпиталей 1-го медицинского батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) появился на территории Харьковской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Источник агентства уточнил, что данный батальон был сформирован на базе так называемого Иностранного легиона. В его задачи входит эвакуация наемников с поля боя и оказание раненым иностранцам необходимой медицинской помощи.

«Кроме того, в его (батальона. — «Газета.Ru») составе находятся представители западных клиник, специализирующихся на трансплантологии, которые ищут потенциальных доноров», — добавили в силовых структурах.

В начале июля представитель пророссийского подполья заявил, что в рядах ВСУ находятся около 16,5 тыс. иностранных наемников. Большая часть из них — выходцы из стран Латинской Америки. По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, в боевых действиях на стороне Украины участвуют наемники из более чем 70 государств. Глава ведомства пояснил, что этими людьми движет желание заработать легкие деньги. К текущему моменту специалисты уже установили личности более 4 тыс. таких лиц.

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