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Армия

Комбата теробороны ВСУ устранили под Сумами

ТАСС: командира теробороны и ряд офицеров ВСУ ликвидировали в Сумской области
Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Командира 1-го батальона 119-й отдельной бригады терроториальной оборы и ряд офицеров Вооруженных сил Украины ликвидированы в Сумской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По его словам, инцидент произошел в Краснопольском районе. Вместе с командиром, как утверждается, были устранены офицеры ВСУ и военнослужащие батальона охраны, сопровождавшие его.

До этого сообщалось, что в зоне СВО ликвидированы два украинских офицера, в том числе заместитель начальника штаба 11-го армейского корпуса ВСУ Александр Желтов.

3 июля в Минобороны рассказали, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ поразили пункт управления дронами украинских войск, располагавшийся в частном доме в Харьковской области. По данным ведомства, экипаж российского самолета применил легкую многоцелевую управляемую ракету X-39.

Ранее бойцы ВСУ приняли солдат ВС России за своих и были ликвидированы.

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