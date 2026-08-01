Более 150 БПЛА атаковали регионы России

Российские силы ПВО (противовоздушной обороны) за 12 часов уничтожили над 10 регионами страны, Азовским и Черным морями 152 беспилотника ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 8:00 до 20:00. БПЛА ликвидировали над Белгородской, Брянской, Калужской, Липецкой, Орловской, Тульской и Курской областями, Башкирией, Крымом, Краснодарским краем, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

До этого два морских беспилотника ВСУ атаковали гражданский контейнеровоз «Янина» в Черном море. Судно, принадлежащее логистической компании Fesco (входит в «Росатом»), затонуло. Членов экипажа спасли интернациональная команда судна Delphinus и вертолетчики Черноморского флота. Глава «Росатома» Алексей Лихачев назвал удар по теплоходу «пиратством и морским разбоем».

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