В ДНР украинский дрон атаковал следовавших на пожар сотрудников МЧС

В ДНР сотрудник МЧС России пострадал в результате атаки украинского дрона. Об этом сообщила пресс-служба главного управления ведомства по региону в мессенджере «Макс».

Как уточнили в МЧС, утром огнеборцы следовали к месту пожара в Волновахском районе. По пути подразделение подверглось атаке беспилотника ВСУ. Из-за этого серьезные повреждения получила автоцистерна, ее пришлось направить на ремонт.

«Водитель автомобиля был доставлен в больницу. В настоящее время ему оказывают необходимую медицинскую помощь», — рассказала пресс-служба.

1 августа два морских беспилотника ВСУ атаковали гражданский контейнеровоз «Янина» в Черном море. Судно, принадлежащее логистической компании Fesco (входит в «Росатом»), затонуло. Членов экипажа спасли интернациональная команда судна Delphinus и вертолетчики Черноморского флота. Глава «Росатома» Алексей Лихачев назвал удар по теплоходу «пиратством и морским разбоем». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ВСУ атаковали автобус в Запорожской области.