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Армия

Дрон-камикадзе ударил по маршрутке под Брянском, есть раненые

В Брянской области три человека пострадали при ударе дрона по маршрутке
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Брянской области дрон-камикадзе ударил по маршрутному такси, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Чиновник рассказал, что атакованная «Газель» находилась у поселка городского типа Погар. При налете пострадали ее водитель и две пассажирки. Их доставили в больницу, где врачи оказали помощь раненым.

До этого беспилотник атаковал автобус в Запорожской области. Как сообщил глава региона Евгений Балицкий, в салоне находились водитель и 55 пассажиров — работники железнодорожного комбината, которые ехали домой после смены. В результате атаки один человек не выжил и еще 12 пострадали.

СК возбудил уголовное дело о теракте. В МИД России назвали удар по гражданским преднамеренным и крайне циничным военным преступлением. По информации ведомства, за июнь-июль текущего года украинская армия нанесла удары по гражданским пассажирским автобусам более 35 раз.

Ранее военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок объяснил, почему ВСУ стали атаковать поезда и автобусы.

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