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Армия

Израиль заблокировал передачу Украине комплекса ПВО

Нетаньяху заблокировал передачу Украине комплекса ПВО «Железный Купол»
Israel Defense Forces

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заблокировал передачу Украине комплекса противовоздушной обороны (ПВО) «Железный Купол» и теперь конкурирует с Киевом за получение других военных ресурсов США. Об этом сообщает The Washington Post.

В материале отмечается, что в 2023 году сенатор Линдси Грэм высказался в поддержку поставок Украине системы ПВО «Железный купол», однако Нетаньяху заблокировал передачу комплексов, сославшись на условия соглашения о совместном производстве, по которому Израиль имеет право окончательного решения относительно использования системы, несмотря на то, что рассматриваемые батареи были оплачены США.

Как пишет The Washington Post, недавние усилия президента Украины Владимира Зеленского по укреплению ПВО американскими ракетами Patriot создали между Украиной и Израилем конкуренцию за военные ресурсы США.

В декабре прошлого года Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) получила от министерства обороны страны первую установку передовой системы ПВО Iron Beam («Железный луч»), основанную на применении лазерных технологий. Iron Beam в минобороны назвали «глобальным технологическим и инженерным прорывом». Он способен перехватывать широкий спектр целей на существенной дальности с высокой точностью и превосходной эффективностью при «ничтожно малых» затратах.

Ранее Иран заявил о подготовленном плане ответа на возможные удары США и Израиля.

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