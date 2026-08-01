Иран заявил о подготовленном плане ответа на возможные удары США и Израиля

Иран разработал комплексный план действий на случай возможных атак со стороны США и Израиля по его инфраструктурным объектам. Об этом заявил высокопоставленный представитель Ирана, слова которого приводит агентство Tasnim.

Чиновник назвал сообщения американских СМИ о вероятности новых ударов «безумием». Он подчеркнул, что Тегеран готов оперативно ответить на любые подобные действия. По его словам, ответные меры Ирана могут затронуть ключевые объекты инфраструктуры Израиля, а также энергетические объекты США в регионе.

До этого президент США Дональд Трамп приказал ВС США подготовиться к новым ударам по Ирану. По информации газета The Wall Street Journal, глава Белого дома уже одобрил представленный ему план атаки 31 июля во время заседания в президентской резиденции Кэмп-Дэвид.

Цель новой операции — усилить военное давление на Тегеран и вынудить иранское руководство вернуться к переговорам на условиях Вашингтона. При этом американские чиновники допустили, что дипломатический прорыв может привести к остановке готовящихся ударов. Подробнее — в материале «Газеты.ru».

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