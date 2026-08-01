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Армия

Минобороны РФ сообщило о более 700 сбитых дронов за сутки

МО: российские силы ПВО сбили 15 авиабомб и 743 украинских дрона за сутки
MOD Russia/Global Look Press

Российские военные за сутки сбили 743 украинских беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По информации ведомства, средства противовоздушной обороын (ПВО) также сбили 15 управляемых авиационных бомб.

Там заявили, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России были поражены места производства, хранения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и комплектующих к ним.

По данным Минобороны, за сутки ударам подверглись позиции украинских войск в 152 районах.

Утром 1 августа ведомство сообщило, что средства ПВО в ночь на субботу сбили 274 БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России и акваториями Черного и Азовского морей. Дроны ВСУ были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областями, а также над Московским регионом, республикой Крым и Краснодарским краем.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о тысячах украинских беспилотников, сбитых за неделю.

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