Марочко: ВСУ мародерствуют в Дружковке и вывозят награбленное в тыл

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) занимаются мародерством в Дружковке Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в беседе с ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«Украинские боевики занялись в Дружковке своим излюбленным делом и начали шерстить по домовладениям и квартирам мирных граждан, то есть мародерство уже идет полным ходом», — отметил собеседник агентства.

По словам Марочко, ночью украинские солдаты вывозят награбленное в тыл на военных грузовиках.

Дружковка расположена в северо-западном Донбассе, в Краматорском районе. Город входит в Славянско-Краматорскую агломерацию и с юга прикрывает дорогу на Краматорск.

29 июля стало известно, что продвинулись к стеле у населенного пункта Дружковка. Кроме того подчеркивается, что мотострелковый полк Вооруженных сил России продвинулся в районе автомобильной стелы на трассе Константиновка — Алексеево—Дружковка.

Ранее СМИ сообщили об атаке ВСУ на жителей Константиновки.