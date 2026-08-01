Стало известно, сколько раз Украина атаковала гражданские автобусы в июне-июле в РФ

Украинские беспилотники более 35 раз атаковали гражданские автобусы в июне и июле. Об этом заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Всего в июне-июле текущего года более 35 раз украинские БПЛА атаковали гражданские пассажирские автобусы», — сказал он.

По мнению дипломата, такими действиями власти Украины пытаются блокировать и усложнять передвижение гражданского населения на территории России.

Подобный случай произошел в Запорожской области сегодня утром. Украинский совершил атаку на автобус, который развозил работников Днепрорудненского железорудного комбината по домам. По словам губернатора региона Евгения Балицкого, налет произошел на трассе Веселое — Днепрорудное, в районе села Малая Белозерка. В салоне находились 55 пассажиров и водитель. В результате удара один человек получил травмы не совместимые с жизнью, 12 получили ранения разной степени тяжести, двое работников предприятия находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации, уточнил Балицкий.

Ранее в России рассказали, что поражение завода США на Украине сократит удары БПЛА по РФ.