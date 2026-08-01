В Минобороны РФ рассказали о протяженности антидроновых коридоров в зоне СВО

Свыше 1,8 тысячи километров антидроновых коридоров оборудованы в зоне спецоперации (СВО) для безопасности движения на основных логистических маршрутах. Об этом сообщил замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Санчик, передает РИА Новости.

«В целях обеспечения безопасности движения на основных логистических маршрутах оборудовано более 1800 километров антидроновых коридоров, в том числе свыше 800 километров - в этом году», - сказал он на собрании, посвященном 326-летию Дня тыла российской армии.

Представитель Минобороны отметил, что антидроновые коридоры выполняют одну из очень важных и непростых задач по обеспечению подразделений на передовой всем необходимым. Для этого используют грузовые квадрокоптеры, наземные роботизированные платформы, малолитражный транспорт мотовездеходов, багги и мотоциклы. С начала СВО объем доставленных грузов с применением беспилотных систем вырос более чем в два раза.

31 июля стало известно, что в зоне специальной военной операции начал свою работу грузовой дрон «Горыныч» новейшей версии. Его уникальность состоит в том, что дрон способен с высокой точностью доставлять грузы в труднодоступные места вне зависимости от работы РЭБ.

Ранее в зоне СВО начали работу «Черные коршуны».