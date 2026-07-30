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Белоусов оценил переход Могрицы под контроль российских войск

Белоусов: переход Могрицы под контроль ВС России открывает новые возможности
Министерство обороны РФ

Переход села Могрица в Сумской области под контроль Вооруженных сил (ВС) России открывает новые возможности для наступления. Об этом говорится в заявлении министра обороны РФ Андрея Белоусова, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

«Этот стратегический успех открывает новые возможности для развития нашего наступления», — сказал глава министерства.

Белоусов поблагодарил российские войска за верность воинской присяге, а также за проявленные героизм и мужество.

О переходе Могрицы под контроль ВС России несколькими часами ранее сообщало Минобороны. В ведомстве отметили, что всего за сутки контроль был установлен над четырьмя населенными пунктами — село Юрченково в Харьковской области, села Могрица и Малая Слободка в Сумской области, а также поселок Красноярское в Донецкой народной республике. Боевые задачи выполнили подразделения группировок войск «Север» и «Центр».

Ранее Путин заявил, что «Россия придет туда, куда нужно» в рамках СВО.

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