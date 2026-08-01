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Армия

Российские войска нанесли массированные удары по Киеву и Киевской области

МО: ВС РФ поразили предприятия ВПК и логистические центры в Киеве и области
Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации поразили массированными ударами предприятия военно-промышленного комплекса Украины и логистические центры в Киеве и Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

Отмечается, что удары наносились высокоточным оружием с неба и моря, а также беспилотниками.

По данным ведомства, пораженные предприятия и логистические центры были задействованы в производстве, хранении и доставке ракетного оружия различного назначения, БПЛА, радиолокационных станций и средств радиоэлектронной борьбы для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ночью украинские СМИ писали, что в Киеве на фоне воздушной тревоги снова произошли взрывы. Мэр города Виталий Кличко заявил о ракетной атаке на столицу.

До этого ТАСС со ссылкой на данные Минобороны РФ сообщил, что в течение июля российские войска в ходе массированных и групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины не менее восьми раз поразили предприятия, связанные с производством крылатых ракет большой дальности наземного базирования FP-5 «Фламинго».

Ранее США отказали Украине в поставках ракет Patriot.

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