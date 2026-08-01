Российские подразделения закрепляются на окраинах населенных пунктов Кияница и Храповщина в Сумской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, в последние несколько суток российские войска провели успешные наступательные действия на украинские позиции в районах этих населенных пунктов. Эксперт добавил, что достигнутые результаты стали возможны после серии результативных атак на позиции украинских подразделений в данном районе.

До этого в силовых структурах сообщили, что заградительный отряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) ликвидировал бойцов украинской армии, которые бежали с позиций в Сумской области. Часть бригады была уничтожена расчетами БПЛА. Источник добавил, что в этой части фронта украинская армия несет потери солдат, которые были мобилизованы лишь в мае-июне.

Также сообщалось что что солдаты ВСУ бросили свои позиции в Харьковской области, заминировав тела сослуживцев. Там уточнили, что боевая группа из состава 5-й отдельной бригады национальной гвардии Украины бежала с занимаемых позиций восточнее Петро-Ивановки.

Ранее военный ВСУ рассказал о приказе командования атаковать отступающих.