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Армия

КСИР пообещал «наказать» США за атаки на Иран

КСИР: США будут наказаны за их удары по Ирану
West Asia News Agency/Reuters

США будут «наказаны» за удары по территории Ирана. Об этом заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части армии республики), передает агентство Fars.

«Сегодня агрессор будет наказан», — говорится в сообщении КСИР.

В ночь на 30 июля Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что американские военные начали наносить удары по территории Ирана. В CENTCOM назвали их ответом на действия КСИР, который вечером 28 июля выпустил несколько баллистических ракет по американским объектам в регионе.

25 июля представитель КСИР Хосейн Мохеби заявил, что Иран после окончания перемирия с США 8 июля ликвидировал более 200 американских военных на базах страны на Ближнем Востоке. По его словам, число раненых со стороны США еще больше. Он назвал данные США о потерях ложью и предложил Вашингтону пригласить СМИ на атакованные Ираном американские базы в регионе.

Ранее в КСИР назвали условия для ударов по Великобритании.

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