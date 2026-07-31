Генерал Евкуров рассказал об отважном подвиге 57-летнего бойца ВС РФ на СВО

Заместитель министра обороны России генерал армии Юнус-Бек Евкуров рассказал в интервью сайту KP.RU о встрече на полигоне с 57-летним штурмовиком, который, несмотря на возраст, отказался переводиться в тыл.

По словам Евкурова, во время посещения полигона он обратил внимание на военнослужащего, находившегося на огневом рубеже в окопе. В беседе генерал поинтересовался его возрастом и самочувствием.

«Я спрашиваю: «Как дела, сколько вам лет?» Он отвечает: «57 лет». Такой бодрый, живчик. Я говорю: «Не тяжело вам?» Он отвечает: «Нет, нормально». Предложил ему, может быть, перейти куда-то в тыл, но он сразу отказался: «Нет, нет, я здесь, я только со своими ребятами»», — рассказал российский генерал.

Евкуров уточнил, что на тот момент военнослужащий готовился ко второму или третьему штурму. По словам Евкурова, у него сохранилась фотография с этим бойцом.

Он отметил, что именно такие люди сегодня выполняют боевые задачи, и подчеркнул, что общение с военнослужащими в зоне специальной военной операции позволяет по-настоящему понять значение преемственности поколений, памяти о защитниках Отечества и военно-патриотического воспитания.

До этого президент России Владимир Путин назвал ветеранов специальной военной операции элитой России, которой «не страшно передать в руки» страну.

Ранее Путин освободил от призыва добровольцев, воевавших более полугода.