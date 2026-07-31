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Армия

На подлете к Москве уничтожили беспилотник

Собянин: силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву
Inna Varenytsia/Reuters

Средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали БПЛА, направлявшийся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в «Максе».

«Системой ПВО Минобороны уничтожен беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в публикации.

31 июля в Минобороны сообщили, что за прошедшую неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 69 управляемых авиационных бомб, четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 5103 БПЛА самолетного типа. Кроме того, российские военные нейтрализовали семь снарядов РСЗО HIMARS.

До этого военный эксперт Владимир Евсеев заявил «Газете.Ru», что для эффективного уничтожения украинских беспилотников в зоне СВО и, следовательно, защиты от них регионов РФ российской армии необходим комплекс мер, который включает в себя удары по пунктам управления дронами на Украине.

Ранее в Ростовской области ребенок пострадал в результате падения обломков дрона.

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