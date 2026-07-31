В Запорожской области человек не выжил из-за атаки ВСУ на фермерское хозяйство

Балицкий: в Запорожской области мирный житель не выжил в результате атаки ВСУ

ВСУ атаковали фермерское хозяйство в Запорожской области, мирный житель получил несовместимые с жизнью травмы. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в районе села Кирово Токмакского муниципального округа. Украинские войска для атаки применили ударные беспилотники.

«На месте работают оперативные службы. Специалисты выявили неразорвавшийся боеприпас, для его обезвреживания задействованы саперные группы», — уточнил Балицкий.

В ночь на 31 июля Волгоградская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников. По данным губернатора Андрея Бочарова, в результате ударов пострадали пять человек, повреждены жилые дома, возникли пожары на предприятии топливно-энергетического комплекса и складских объектах, включая логистический центр Wildberries. Из-за атаки в регионе вводились режимы беспилотной и ракетной опасности, а аэропорт Волгограда временно приостанавливал работу.

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