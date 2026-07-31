Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Армия

В Запорожской области человек не выжил из-за атаки ВСУ на фермерское хозяйство

Балицкий: в Запорожской области мирный житель не выжил в результате атаки ВСУ
Telegram-канал «Балицкий Евгений»

ВСУ атаковали фермерское хозяйство в Запорожской области, мирный житель получил несовместимые с жизнью травмы. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в районе села Кирово Токмакского муниципального округа. Украинские войска для атаки применили ударные беспилотники.

«На месте работают оперативные службы. Специалисты выявили неразорвавшийся боеприпас, для его обезвреживания задействованы саперные группы», — уточнил Балицкий.

В ночь на 31 июля Волгоградская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников. По данным губернатора Андрея Бочарова, в результате ударов пострадали пять человек, повреждены жилые дома, возникли пожары на предприятии топливно-энергетического комплекса и складских объектах, включая логистический центр Wildberries. Из-за атаки в регионе вводились режимы беспилотной и ракетной опасности, а аэропорт Волгограда временно приостанавливал работу.

Ранее военный эксперт рассказал, как защитить Россию от дронов ВСУ.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как бизнесу застраховаться от БПЛА и защитить имущество. Что делать уже сегодня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!