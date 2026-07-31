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Армия

Российский генерал рассказал, чем должна закончиться СВО

Депутат Соболев: войскам РФ нужно выйти на западные границы Украины
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска по итогам СВО должны выйти на западные границы Украины, заявил депутат Госдумы генерал-лейтенант Виктор Соболев в беседе с News.ru.

«Никаких предпосылок к завершению СВО [в 2026 году] пока нет. Нужно достичь целей специальной военной операции. По моему мнению, это выход на западные границы Украины», — сказал Соболев.

Член думского комитета по обороне также указал на рост дальности работы беспилотников ВСУ, в связи с чем, на его взгляд, уже явно не будет достаточно той зоны безопасности, ради которой российские военные сейчас отодвигают границу.

Иной точки зрения придерживается заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его оценке, конфликт на Украине приближается к завершению. Об этом, как отметил парламентарий, говорят экономические трудности Украины и обострение внутриполитической ситуации в стране.

До этого председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил, что Россия хотела бы завершить СВО уже в этом году.

Ранее Анатолий Вассерман назвал условие завершения СВО.

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