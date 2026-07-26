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Армия

Вассерман назвал условие завершения СВО

Вассерман: СВО завершится после полной ликвидации Украины
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Специальная военная операция (СВО) завершится после полной ликвидации «террористической организации Украина». Об этом депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил в интервью «Московскому комсомольцу».

Парламентарий пояснил, что когда российская армия выйдет на границы с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией, тогда прекратится «накачка» Украины западным оружием и боеприпасами. Поэтому до тех пор, пока «террористическая организация Украина» не ликвидирована полностью, противник будет вовсю использовать ее против России.

Вассерман отметил, что не может сказать, в какие сроки это произойдет, поскольку против России сражается «весь блок НАТО». А запаса прочности Североатлантическому альянсу может хватить еще на несколько лет. При этом депутат выразил уверенность, что Россия в любом случае рано или поздно одержит победу.

19 ноября Вассерман заявил, что украинского президента Владимира Зеленского ликвидируют под конец специальной военной операции.

Ранее Вассерман ответил на заявление о разделе Украины анекдотом про слона.

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