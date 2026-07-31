В США раскрыли, какой «штрафной сигнал» могут подать Испании за позицию по Ирану

Handelsblatt: США могут вывести из Испании около 2 тысяч военных

США могут вывести из Испании около 2 тысяч военнослужащих. Об этом сообщила немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники в Вашингтоне.

«В дополнение к уже обнародованным планам правительство США в рамках реорганизации своего военного присутствия в Европе может вывести из Испании около 2 тысяч военнослужащих», — говорится в материале.

Издание добавило, что Вашингтон рассматривает подобный исход событий как «штрафной сигнал» в адрес Мадрида, отказавшегося разрешить американским военным использовать совместные военные базы для ударов по Ирану. При этом решение может вступить в силу вместе с анонсированным выводом 5 тысяч военнослужащих из Германии, следует из материала.

28 июля главный стратег Пентагона Элбридж Колби заявил, что Пентагон начал пересмотр размещения войск США в Европе, который должен приблизить переход ответственности за оборону региона к европейским странам — членам НАТО. По его словам, решение должно соответствовать стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов 2025 года и стратегии национальной обороны 2026 года.

Ранее в США призвали Вашингтон перестать инвестировать в оборону ЕС.