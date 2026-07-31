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Армия

«Дроны-перехватчики не работают»: на Украине забили тревогу из-за российских «Бандеролей»

ГУР Украины: Россия постоянно модернизирует ракеты «Бандероль»
overclockers.ru

Российские крылатые ракеты «Бандероль» продолжают модернизироваться уже после начала их серийного производства. Об этом пишет украинское издание «Милитарный» со ссылкой на представителя главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины.

По данным источника, Россия завершила испытания новой легкой крылатой ракеты S8000 «Бандероль» и развернула ее серийное производство. При этом конструкция изделия постоянно меняется, посетовали в ГУР.

«Специалисты отмечают, что образцы ракеты 2026 года существенно отличаются от изделий 2025-го, что указывает на продолжение ее модернизации уже после начала эксплуатации», — отмечается в статье.

По информации ГУР, ракета оснащена боевой частью массой около 150 кг, способна развивать скорость до 600 км/ч и поражать цели на расстоянии до 400 км. Собеседник издания уточнил, что если раньше «Бандероль» запускалась только с беспилотников, то теперь ракета может применяться также с наземных пусковых установок и вертолетов.

Собеседник издания признал, что расширение применения «Бандероли» создает сложности для украинской системы противовоздушной обороны.

«Это создает для нас проблему, поскольку FPV-дроны-перехватчики против этой ракеты не работают», — заявил он.

20 июля военкоры рассказали, что Вооруженные силы России ударили «Бандеролью» по топливным емкостям предприятия «Эксимнефтепродукт», на объекте вспыхнул масштабный пожар. Густой дым был виден из разных районов Одессы.

Ранее в Харькове засняли прилет российской «Бандероли».

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