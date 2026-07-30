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Армия

В Минобороны назвали число сбитых за сутки воздушных целей ВСУ

МО: ВС РФ за сутки сбили 13 авиабомб, два снаряда РСЗО HIMARS и 712 БПЛА
Bulkin Sergey/Global Look Press

За минувшие сутки дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) выявили и уничтожили 13 управляемых авиабомб и два реактивных снаряда РСЗО HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

Кроме того, российские силы уничтожили 712 украинских беспилотников.

Российские войска также в течение суток освободили четыре населенных пункта в зоне проведения спецоперации. В ведомстве уточнили, что это Красноярское в Донецкой Народной республике (ДНР), а также установили контроль над Малой Слободкой и Могрицей в Сумской области, Юрченковым в Харьковской области.

В Минобороны ранее сообщили, что в ночь на 30 июля российские военные поразили на Украине объекты, которые были задействованы в производстве и доставке ракетного оружия и беспилотников. В оборонном ведомстве добавили, что цели располагались в Киеве и Львове, а также Ровенской, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской и Винницкой областях.

Там добавили, что в порту Южный в Одесской области был поврежден один сухогруз. Еще два сухогруза подверглись атаке южнее Одессы. Все суда, по данным Минобороны, использовались для транспортировки вооружений и военного имущества.

Ранее средства ПВО за ночь уничтожили над Россией 258 украинских БПЛА.

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