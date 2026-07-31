Развожаев сообщил об отражении атаки беспилотников на Севастополь

Развожаев: средства ПВО отражают атаку ВСУ на Севастополь, уже сбито два БПЛА

Военные отражают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, средства противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы сбили два беспилотника в районе Фиолента и Северной стороны.

Он призвал жителей города покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.

До этого Развожаев заявил, что 24 июля в Севастополе во время атаки ВСУ пострадали три человека. Он уточнил, что в момент удара жители находились на улице. В итоге мужчин 38 и 42 лет ранило осколками в ноги, а 85-летняя женщина сама обратилась в больницу из-за травмы кисти.

По его словам, от падения обломков сбитых БПЛА «не застрахован никто, если вы находитесь на улице». Губернатор призвал жителей города как можно скорее укрываться в безопасных местах, как только они слышат сигнал тревоги.

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